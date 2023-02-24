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Германия передаст Украине дополнительные танки Leopard

24 февраля 2023 17:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Танки Leopard
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 24 февраля, Германия решила увеличить количество поставляемых в Украину танков Leopard 2. Германия пообещала поставить еще четыре современных боевых танка Leopard 2 из своих складов Бундесвера.

Об этом пишет Tagesspiegel.

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Общее количество танков, которые планируются к поставке, увеличивается с 14 до 18 танков Leopard 2 A6. Таким образом, Германия, вместе со своими странами-партнерами Португалией и Швецией, сможет предоставить Украине батальон с 31 танком. 

Однако, стоит отметить, что этот шаг Германии вызывает волнение у россии, которая уже неоднократно выражала свою обеспокоенность поставками оружия в Украину.

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус не прокомментировал данную информацию, однако это решение является частью общих усилий стран Европы по оказанию поддержки Украине в условиях ее конфликта с Россией.

Танки Leopard

Танки Leopard 2 являются одними из наиболее передовых и эффективных боевых танков в мире. Они широко применяются в различных конфликтах и операциях военного характера. Поставка этих танков может значительно повысить боеспособность украинской армии и помочь ей защитить свою территорию от возможной агрессии со стороны россии.

Напомним, что президент Финляндии подписал указ о новом пакете военной помощи воюющей Украине. В пакет входят, в частности, три танка Leopard 2, а также программа по обучению украинских военных.

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