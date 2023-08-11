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Германия передаст Украине ракеты Taurus при одном условии

11 августа 2023 13:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Германия передаст Украине ракеты Taurus, если их не будут запускать по Москве
Ракета Taurus. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В настоящее время правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц одобрит поставки тогда, когда вооружение запрограммируют не бить по РФ.

Об этом сообщает издание Европейская правда.

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По имеющейся информации, продолжаются засекреченные переговоры по передаче ракет Taurus. Все потому, что Шольц хочет внести некоторые технические модификации в этот вид вооружения.

В частности, запрограммировать его и сделать невозможным тем самым удары по РФ. Однако это не касается временно оккупированного Россией Крыма.

Отмечается, что внести такое техническое ограничение можно, но займет несколько недель.

Напомним, Германия передала Украине пакет военной помощи. В него, в частности, вошли две пусковые установки ЗРК Patriot, беспилотники, грузовики, пулеметы и гусеничные вездеходы.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проявил уверенность в возможности получения Украиной ракет дальнего радиуса действия Taurus и ATACMS от Германии и США. Эти вооружения способны усилить возможности украинской армии по поводу действий в районе российских линий обороны.

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