Германия давит на США ради передачи Украине по крайней мере одного ЗРК Patriot

Тяжелый ЗРК Patriot. Фото: оф.сайт НАТО

В правительстве Германии оказывают политическое давление на США, чтобы Белый дом и Пентагон направили в Украину по крайней мере еще один тяжелый зенитно-ракетный комплекс Patriot. Это решение обусловлено помощью в усилении ПВО, поскольку Россия ужесточает шквал ракетных ударов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Давление Берлина на Вашингтон стремится заставить партнеров НАТО и ЕС усилить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны. На этой неделе Германия также сделает соответствующее обращение во Францию и Италию.

Призыв Шольца отправить больше Patriot и других ЗРК в Украину опирается на последние ракетные удары, разрушившие части энергетической инфраструктуры Украины. На прошлой неделе канцлер заявил, что Германия предоставит третью батарею тяжелых ЗРК, и остальные шесть должны быть доставлены из других стран ЕС. Другие комплексы, которые просит Берлин у союзников Киева, — SАМР/T, NASAMS и Hawk, IRIS-T, запчасти и детали к ним.

Усиление ПВО для Украины — последние новости

Напомним, ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что его страна передаст Украине средства ПВО малой дальности.

Готовность предоставить Киеву тяжелые ЗРК выразил министр обороны Швеции Поль Йонсон.

Также мы писали, что глава немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО IRIS-T.