У Латвії заявили про намір передати Україні системи ППО — деталі

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Фото: скриншот з відео

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс в понеділок, 22 квітня, напередодні саміту Європейського Союзу в Люксембурзі заявив, що його країна передасть системи протиповітряної оборони для України. За його словами, йдеться про засоби ППО малої дальності.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

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Спрудс зазначив, що Латвія готова надати Україні засоби ППО малої дальності.

"Є країни, які допомагають системами Patriot, і, звичайно, є країни, які не мають цих систем, але водночас йдеться не лише про них. Якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, говоримо про досить широкий спектр різних систем. Тому Латвія також готова надати засоби ППО малої дальності", — зазначив він.

Однак міністр оборони не уточнив, про які саме засоби ППО йдеться.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив про можливість передачі системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Крім того, 16 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Латвією. У 2024 році країна виділить 112 млн євро на військову допомогу Україні.

Також в ISW писали, що українська ППО зазнає деградації на фронті, внаслідок чого російська авіація може здійснювати свої операції.