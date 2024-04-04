Німецькі компанії допомагають РФ "відбудовувати" Маріуполь, — ЗМІ

Зруйнований Маріуполь. Фото: Stringer

Німецькі компанії беруть участь у "відбудові" Маріуполя. Там будуть будівельні майданчики та багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє Tagesschau.

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"Реконструкція окупованого міста є "надзвичайно важливою". У річних звітах, на сайтах компаній, на світлинах та відео є докази того, що німецькі компанії також відіграють важливу роль у відбудові Маріуполя", — пише видання.

У розслідуванні вказується про роль дочірньої компанії корпорації Knauf, яка, за словами Tagesschau, працює виключно на російському ринку та забезпечує проєкт будматеріалами на замовлення Міноборони Росії. Крім того, розглядається участь фірми з Мюнстерланду в Північному Рейні-Вестфалії WKB Systems у виробництві обладнання для будівництва пористого бетону, яке також використовується в Маріуполі.

Зазначається, що основним акціонером WKB Systems є російський бізнесмен Віктор Бударін. Компанія постачає свою продукцію його російськкій фірмі. До того ж, жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.

Точну кількість загиблих мирних жителів під час штурму Маріуполя не встановлено. За інформацією про поховання, кількість може перевищувати 10 тисяч осіб. Місто було зруйновано. Зараз російські ЗМІ активно висвітлюють процес відновлення та будівництва в Маріуполі.

Нагадаємо, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд сьогодні має місто. Воно вже другий рік поспіль перебуває в окупації російських загарбників.

Також ми писали про те, що Росія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя на Бердянський напрямок. За попередньою інформацією, пунктами призначення є міста Приморськ і Токмак Запорізької області.