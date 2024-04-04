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Немецкие компании помогают РФ "отстраивать" Мариуполь, — СМИ

4 апреля 2024 05:55
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Немецкие компании помогают РФ "отстраивать" Мариуполь, — СМИ
Разрушен Мариуполь. Фото: Stringer
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Немецкие компании участвуют в "отстройке" Мариуполя. Там будут строительные площадки и многоквартирные дома.

Об этом сообщает Tagesschau.

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"Реконструкция оккупированного города "чрезвычайно важна". В годовых отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео есть доказательства того, что немецкие компании также играют важную роль в восстановлении Мариуполя", — пишет издание.

В расследовании указывается на роль дочерней компании корпорации Knauf, которая, по словам Tagesschau, работает исключительно на российском рынке и обеспечивает проект стройматериалами по заказу Минобороны России. Кроме того, рассматривается участие фирмы из Мюнстерланда в Северном Рейне-Вестфалии WKB Systems в производстве оборудования для строительства ячеистого бетона, которое также используется в Мариуполе.

Отмечается, что основным акционером WKB Systems является бизнесмен Виктор Бударин. Компания снабжает свою продукцию его российской фирме. К тому же ни одна из этих компаний не находится под санкциями.

Точное количество погибших мирных жителей во время штурма Мариуполя не установлено. По информации о погребении, количество может превышать 10 тысяч человек. Город был разрушен. В настоящее время российские СМИ активно освещают процесс восстановления и строительства в Мариуполе.

Напомним, что советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сегодня город. Оно уже второй год находится в оккупации российских захватчиков.

Также мы писали о том, что Россия опрокидывает военную технику с временно оккупированного Мариуполя на Бердянское направление. По предварительной информации, пунктами назначения города Приморск и Токмак Запорожской области.

Германия
Мариуполь
строительство

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