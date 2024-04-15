Пуски балістичних ракет зараз 15 квітня — повітряна тривога шириться областями

Країну охопила повітряна тривога — які області під загрозою балістики
15 квітня 2024 02:57
оновлено: 03:06
Запуск ракети в вечірнє небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз 15 квітня поширилась низкою східних, центральних та південних областей. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу балістики. Також був пуск ракети в бік Полтавської області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряна тривога зараз 15 квітня
Військові попереджають українців про загрозу балістики зі сходу.
Тим часом Україною шириться повітряна тривога, що охопила вже значну частину областей, серед яких:
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька.
Оновлено 03:04. Повітряні сили повідомляють про політ ракети в бік Кременчука Полтавської області.
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