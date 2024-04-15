Пуски балістичних ракет зараз 15 квітня — повітряна тривога шириться областями

Запуск ракети в вечірнє небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 15 квітня поширилась низкою східних, центральних та південних областей. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу балістики. Також був пуск ракети в бік Полтавської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Військові попереджають українців про загрозу балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом Україною шириться повітряна тривога, що охопила вже значну частину областей, серед яких:

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:04. Повітряні сили повідомляють про політ ракети в бік Кременчука Полтавської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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