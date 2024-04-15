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Країну охопила повітряна тривога — які області під загрозою балістики

15 квітня 2024 02:57
оновлено: 03:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пуски балістичних ракет зараз 15 квітня — повітряна тривога шириться областями
Запуск ракети в вечірнє небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 15 квітня поширилась низкою східних, центральних та південних областей. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу балістики. Також був пуск ракети в бік Полтавської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 15 квітня

Військові попереджають українців про загрозу балістики зі сходу. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом Україною шириться повітряна тривога, що охопила вже значну частину областей, серед яких:

  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 15 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:04. Повітряні сили повідомляють про політ ракети в бік Кременчука Полтавської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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