Пуски баллистических ракет сейчас 15 апреля — воздушная тревога ширится по областям

Страну охватила воздушная тревога — какие области под угрозой баллистики
15 апреля 2024 02:57
обновлено: 03:06
Запуск ракеты в вечернее небо. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине сейчас 15 апреля распространилась по ряду восточных, центральных и южных областей. Жителей этих регионов предупреждают об угрозе баллистики. Также был запуск ракеты в сторону Полтавской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушная тревога сейчас 15 апреля
Военные предупреждают украинцев об угрозе баллистики с востока.
Тем временем по Украине ширится воздушная тревога, охватившая уже значительную часть областей, среди которых:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская.
Обновлено 03:04. Воздушные силы сообщают о полете ракеты в сторону Кременчуга Полтавской области.
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