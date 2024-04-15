Пуски баллистических ракет сейчас 15 апреля — воздушная тревога ширится по областям

Запуск ракеты в вечернее небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас 15 апреля распространилась по ряду восточных, центральных и южных областей. Жителей этих регионов предупреждают об угрозе баллистики. Также был запуск ракеты в сторону Полтавской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Военные предупреждают украинцев об угрозе баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем по Украине ширится воздушная тревога, охватившая уже значительную часть областей, среди которых:

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:04. Воздушные силы сообщают о полете ракеты в сторону Кременчуга Полтавской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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