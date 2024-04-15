Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Страну охватила воздушная тревога — какие области под угрозой баллистики arrow

Страну охватила воздушная тревога — какие области под угрозой баллистики

15 апреля 2024 02:57
обновлено: 03:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пуски баллистических ракет сейчас 15 апреля — воздушная тревога ширится по областям
Запуск ракеты в вечернее небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 15 апреля распространилась по ряду восточных, центральных и южных областей. Жителей этих регионов предупреждают об угрозе баллистики. Также был запуск ракеты в сторону Полтавской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 15 апреля

Военные предупреждают украинцев об угрозе баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем по Украине ширится воздушная тревога, охватившая уже значительную часть областей, среди которых:

  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 15 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:04. Воздушные силы сообщают о полете ракеты в сторону Кременчуга Полтавской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины