Нова Зеландія ввела санкції проти Ірану через постачання безпілотників рф

Постачання дронів для рф

Уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції щодо Ірану. Це стосується громадян і підприємств, які причетні до постачання дронів для рф.

Про це йдеться на порталі уряду країни.

Санкції проти Ірану

За словами глави МЗС Нанаії Махути, нові санкції стосуватимуться громадян і організацій, причетних до постачання безпілотників у рф для атак на громадянську інфраструктуру України, а також торкнуться відповідальних за придушення протестів, що пройшли в країні восени минулого року. При цьому вона уточнила, що для тиску на росію, вводяться санкції щодо восьми іранських громадян і підприємств, оскільки організовані ними виробництво та постачання безпілотних літальних апаратів загрожують суверенітету та територіальній цілісності України.

Міністр уточнила, що до нового списку санкцій потрапили керівники підприємств, пов'язаних з розробкою та виробництвом озброєнь, а також командувач військово-повітряних сил Ірану Мохаммад Алаві.

Також Махута розповіла, що Нова Зеландія запроваджує санкції щодо іранських громадян, відповідальних за порушення прав людини, пов'язане з протестами після смерті Махси Аміні.

Нагадаємо, що сильна пожежа, що нещодавно виникла, на іранському заводі з виробництва ударних безпілотних летальних апаратів безпосередньо позначилася на діях російських окупаційних військ в Україні. Зокрема, суттєво зменшилась кількість ворожих атак із використанням іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Своєю чергою, кремль спільно з Іраном планують побудувати завод з виробництва безпілотників на території росії. Для цього іранська делегація відвідала одне з можливих міст, де буде збудовано завод.

В Україну вже прибуло шість систем для захисту енергетичних об'єктів від ворожих дронів. "Ловці шахедів" розроблені за сучасними американськими технологіями.