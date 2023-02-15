Новая Зеландия ввела санкции против Ирана из-за поставок беспилотников рф
Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении Ирана. Это касается граждан и предприятий, которые причастны к поставкам дронов для рф.
Об этом говорится на портале правительства страны.
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Санкции против Ирана
По словам главы МИД Нанаии Махуты, новые санкции коснутся граждан и организаций, причастных к поставкам беспилотников в рф для атак на гражданскую инфраструктуру Украины, а также затронут ответственных за подавление протестов, прошедших в стране осенью прошлого года. При этом она уточнила, что для оказания давления на рф, вводятся санкции в отношении восьми иранских граждан и предприятий, поскольку организованные ими производство и поставка беспилотных летательных аппаратов угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины.
Министр уточнила, что в новый санкционный список попали руководители предприятий, связанных с разработкой и производством вооружений, а также командующий военно-воздушными силами Ирана Мохаммад Алави.
Также Махута рассказала, что Новая Зеландия вводит санкции в отношении иранских граждан, ответственных за нарушение прав человека, связанное с протестами после смерти Махсы Амини.
Напомним, что возникший недавно сильный пожар на иранском заводе по производству ударных беспилотных летальных аппаратов напрямую отразился на действиях российских оккупационных войск в Украине. В частности, существенно уменьшилось количество вражеских атак с использованием иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".
В свою очередь кремль совместно с Ираном планируют построить завод по производству беспилотников на территории россии. Для этого иранская делегация посетила один из возможных городов, где будет построен завод.
В Украину уже прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям.