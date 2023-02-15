Новая Зеландия ввела санкции против Ирана из-за поставок беспилотников рф

Поставка дронов для рф

Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении Ирана. Это касается граждан и предприятий, которые причастны к поставкам дронов для рф.

Об этом говорится на портале правительства страны.

Санкции против Ирана

По словам главы МИД Нанаии Махуты, новые санкции коснутся граждан и организаций, причастных к поставкам беспилотников в рф для атак на гражданскую инфраструктуру Украины, а также затронут ответственных за подавление протестов, прошедших в стране осенью прошлого года. При этом она уточнила, что для оказания давления на рф, вводятся санкции в отношении восьми иранских граждан и предприятий, поскольку организованные ими производство и поставка беспилотных летательных аппаратов угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины.

Министр уточнила, что в новый санкционный список попали руководители предприятий, связанных с разработкой и производством вооружений, а также командующий военно-воздушными силами Ирана Мохаммад Алави.

Также Махута рассказала, что Новая Зеландия вводит санкции в отношении иранских граждан, ответственных за нарушение прав человека, связанное с протестами после смерти Махсы Амини.

Напомним, что возникший недавно сильный пожар на иранском заводе по производству ударных беспилотных летальных аппаратов напрямую отразился на действиях российских оккупационных войск в Украине. В частности, существенно уменьшилось количество вражеских атак с использованием иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

В свою очередь кремль совместно с Ираном планируют построить завод по производству беспилотников на территории россии. Для этого иранская делегация посетила один из возможных городов, где будет построен завод.

В Украину уже прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям.