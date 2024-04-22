Нове засідання Рамштайну — в Міноборони Нідерландів назвали дату
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в п'ятницю, 26 квітня. Проте точне місце проведення оголошене не було.
Про це у понеділок, 22 квітня, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише "Укрінформ".
Нове засідання формату "Рамштайн"
За її словами, Путіна можна зараз зупинити в Україні, допомагаючи Києву зброєю, боєприпасами та фінансово.
"Це означає, що всі мають у цьому брати участь", — заявила міністр.
Вона також додала, що Нідерланди відсьогодні беруть участь у низці ініціатив від європейських партнерів, зокрема у чеській щодо закупівлі боєприпасів для України, а також у німецькій з посилення української ППО.
"Ці ініціативи є можливостями зробити більше для України за короткий проміжок часу", — наголосила Оллонгрен.
Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили про те, що США продовжуватимуть очолювати "Рамштайн", запевнивши, що американське лідерство високо оцінюють й інші партнери.
Перед цим Штати обговорювали можливість передачі НАТО головування у "Рамштайні" на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, аби зберегти процес надходження зброї для Києва.
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