Нове засідання Рамштайну — в Міноборони Нідерландів назвали дату

Засідання формату "Рамштайн". Фото ілюстративне: агенція Reuters

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в п'ятницю, 26 квітня. Проте точне місце проведення оголошене не було.

Про це у понеділок, 22 квітня, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише "Укрінформ".

Читайте також:

Нове засідання формату "Рамштайн"

За її словами, Путіна можна зараз зупинити в Україні, допомагаючи Києву зброєю, боєприпасами та фінансово.

"Це означає, що всі мають у цьому брати участь", — заявила міністр.

Вона також додала, що Нідерланди відсьогодні беруть участь у низці ініціатив від європейських партнерів, зокрема у чеській щодо закупівлі боєприпасів для України, а також у німецькій з посилення української ППО.

"Ці ініціативи є можливостями зробити більше для України за короткий проміжок часу", — наголосила Оллонгрен.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили про те, що США продовжуватимуть очолювати "Рамштайн", запевнивши, що американське лідерство високо оцінюють й інші партнери.

Перед цим Штати обговорювали можливість передачі НАТО головування у "Рамштайні" на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, аби зберегти процес надходження зброї для Києва.