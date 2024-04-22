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Нове засідання Рамштайну — в Міноборони Нідерландів назвали дату

22 квітня 2024 18:00
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Ілля Рябінін
редактор
Нове засідання Рамштайну — в Міноборони Нідерландів назвали дату
Засідання формату "Рамштайн". Фото ілюстративне: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в п'ятницю, 26 квітня. Проте точне місце проведення оголошене не було.

Про це у понеділок, 22 квітня, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише "Укрінформ".

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За її словами, Путіна можна зараз зупинити в Україні, допомагаючи Києву зброєю, боєприпасами та фінансово.

"Це означає, що всі мають у цьому брати участь", — заявила міністр.

Вона також додала, що Нідерланди відсьогодні беруть участь у низці ініціатив від  європейських партнерів, зокрема у чеській щодо закупівлі боєприпасів для України, а також у німецькій з посилення української ППО.

"Ці ініціативи є можливостями зробити більше для України за короткий проміжок часу", — наголосила Оллонгрен.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили про те, що США продовжуватимуть очолювати "Рамштайн", запевнивши, що американське лідерство високо оцінюють й інші партнери. 

Перед цим Штати обговорювали можливість передачі НАТО головування у "Рамштайні" на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, аби зберегти процес надходження зброї для Києва.

США
військова допомога
Україна
Рамштайн
війна в Україні

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