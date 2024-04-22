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Новое заседание Рамштайна — в Минобороны Нидерландов назвали дату

22 апреля 2024 18:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новое заседание Рамштайна — в Минобороны Нидерландов назвали дату
Заседание формата "Рамштайн". Фото иллюстративное: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в пятницу, 26 апреля. Однако точное место проведения объявлено не было.

Об этом в понедельник, 22 апреля, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет "Укринформ".

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По ее словам, Путина можно сейчас остановить в Украине, помогая Киеву оружием, боеприпасами и финансово.

"Это значит, что все должны в этом участвовать", — заявила министр.

Она также добавила, что Нидерланды с сегодняшнего дня принимают участие в ряде инициатив от европейских партнеров, в частности, в чешской закупке боеприпасов для Украины, а также в немецкой по усилению украинской ПВО.

"Эти инициативы есть возможности сделать больше для Украины за короткий промежуток времени", — подчеркнула Оллонгрен.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о том, что США будут продолжать возглавлять "Рамштайн", заверив, что американское лидерство высоко оценивают и другие партнеры.

Перед этим Штаты обсуждали возможность передачи НАТО право на главенство в "Рамштайне" на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах с целью сохранить процесс поступления Киеву оружия.

США
военная помощь
Украина
Рамштайн
война в Украине

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