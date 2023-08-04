Mini Shark, характеристики дрона, перспективы украинских производителей БпЛА

Украинский беспилотник Mini Shark на выставке IDEF'23. Фото: Facebook-страница Ukrspecsystems

Одним из наиболее заметных видов оружия в нынешней российско-украинской войне остаются беспилотники. Украинская армия активно использует "Байрактары" и "Мавики", но и украинские производители не отстают. Сегодня поговорим о новом беспилотнике от компании Ukrspecsystems и перспективах Украины на этом рынке.

Новый украинский дрон

Украинская компания Ukrspecsystems еще в прошлом году отметилась выпуском разведывательного беспилотного летательного аппарата Shark. Этот комплекс, включающий в себя три дрона, пусковую установку и вспомогательное оборудование, был впервые испытан еще в 2022 году, а затем эта тема заинтересовала ведущие благотворительные фонды, работающие на Вооруженные силы Украины — в частности, "Повернись живим" и фонд Сергея Притулы.

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Компания не остановилась на этом и, продолжая разработки в области беспилотных летательных аппаратов, представила на международной выставке оборонной промышленности IDEF'23 свою новую разработку — беспилотник Mini Shark.

Этот дрон был изготовлен не просто во время полномасштабной войны, а полностью под условия и требования российско-украинского военного конфликта. Во время разработки "младшего брата" беспилотника Shark были учтены пожелания специалистов аэроразведки из подразделений Сил обороны Украины, находящихся на театре военных действий.

Презентация беспилотников Mini Shark

Фото: Facebook Ukrspecsystems

Конечно же, Mini также будет использоваться для разведывательных мероприятий в интересах Сухопутных войск ВСУ, так и артиллерии и Сил спецопераций. Деталей нового беспилотного летательного аппарата пока нет, но известно, что главным его преимуществом будет компактность и запуск прямо с руки. По предварительным данным, этот дроновый комплекс легко уместится в двух рюкзаках.

Беспилотное будущее Украины

Напомним, что украинский рынок беспилотных летательных аппаратов не ограничивается только "акульими" разработками компании Ukrspecsystems. Недавно Новини.LIVE уже писали об украинском беспилотнике "Сыч", который вызвал ажиотаж даже в отечественной блогосфере, где собрали рекордную сумму на приобретение этого аппарата для нужд Вооруженных сил Украины.

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому наше издание обратилось за комментарием о перспективах Украины в этой области военной промышленности, отметил, что, несмотря на наличие на вооружении таких иностранных дронов, как Bayraktar или Mavic, украинские беспилотники отнюдь не являются имиджевой историей — это реальный и серьезный вклад отечественного ВПК в предстоящую победу Украины над российскими агрессорами.

Кроме того, все эти разработки, до появления которых, следует признать, украинские предприятия подтолкнуло полномасштабное вторжение России, не исчезнут после завершения нынешней войны. Таким образом, научившись в достаточно короткие сроки выпускать важную военную технику, которая к тому же будет апробирована в боевых условиях, отечественный военно-промышленный комплекс имеет все шансы в послевоенном мире занять одно из ключевых мест на рынке беспилотных летательных аппаратов — как разведывательных, так и ударных. По крайней мере полковник Петр Черник выразил уверенность в такой дроновой перспективе Украины.

"Байрактары" не помешают

Вместе с тем в Украине планируют открыть завод по производству легендарных турецких беспилотников Bayraktar. Но, подчеркнул военный эксперт, такое соседство не помешает украинским военным предприятиям.

Во-первых, в любом случае, часть деталей для своих беспилотников турки будут производить в Украине. А это улучшит ситуацию на отечественном рынке как количественно, так и отменно. Сюда же можно добавить и использование на украинском заводе компании Bayrak местной рабочей силы, что также пойдет на пользу послевоенной экономике Украины, сильно поврежденной российской агрессией.

Во-вторых, украинские компании по крайней мере пока работают не в той области, которая занята турецкими "Байрактарами", специализируясь в основном на разведывательных, а не ударных дронах. Появление турецкого завода не притормозит развитие отечественной отрасли по производству беспилотников.

Но кроме финансовой выгоды есть еще и очевидные политические плюсы для нашего государства, подчеркнул полковник ВСУ Петр Черник. Строительство таких заводов, как Bayraktar или немецкой бронетехники Rheinmetall, на территории Украины означает, что Запад — всегда очень ревностно относящийся к собственным военным технологиям — считает и будет считать в дальнейшем наше государство частью глобального Запада. Поэтому строительство военных заводов представителями стран НАТО является четким сигналом российским властям о том, что ей не удастся установить свой контроль над Украиной военным или каким-либо другим путем.

Таким образом, нынешняя российско-украинская война уже оказывает положительное влияние на отечественную военную промышленность. А в перспективе украинский ВПК, где целые отрасли фактически были созданы с нуля после начала войны, может занять одно из ведущих мест на мировом рынке военной техники — в частности, беспилотных летательных аппаратов.