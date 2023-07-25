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Новий фейк окупантів: як росіяни залякують населення у Мелітополі українською мовою

25 липня 2023 12:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Новий фейк окупантів: як росіяни залякують населення у Мелітополі українською мовою
Окупанти на захопленій території України. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вигадали новий фейк. Вони розклеюють неправдиві листівки у місті та залякають населення українською мовою. 

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

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Новий фейк окупантів у Мелітополі

"Окупанти настільки хочуть залякати населення, що вигадують у дусі "найкращих" російських серіалів", — каже міський голова. 

За словами Федорова, окупанти "кидають" погрози жителям, які "прийняли сторону СВО". Роблять вони це нібито від імені ЗСУ.  А для того, щоб було більш переконливо, листівки російські терористи пишуть українською мовою. 

"Тим часом тисячі мелітопольців, які вимушені залишатись в окупації, не приймають ні "сво", ні ворожу брехню", — стверджує Федоров. 

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Фейкові листівки росіяни у Мелітополі. Фото: Іван Федоров\Telegram

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території України російські окупанти вербують українських дітей. Влітку вони це роблять під приводом відпочинку, відправляючи маленьких українців у табори. А восени росіяни готуються розповідати причини початку так званої "СВО", якою у Росії називають розв'язану війну проти України.

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