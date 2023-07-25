Новий фейк окупантів: як росіяни залякують населення у Мелітополі українською мовою

Окупанти на захопленій території України. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вигадали новий фейк. Вони розклеюють неправдиві листівки у місті та залякають населення українською мовою.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Новий фейк окупантів у Мелітополі

"Окупанти настільки хочуть залякати населення, що вигадують у дусі "найкращих" російських серіалів", — каже міський голова.

За словами Федорова, окупанти "кидають" погрози жителям, які "прийняли сторону СВО". Роблять вони це нібито від імені ЗСУ. А для того, щоб було більш переконливо, листівки російські терористи пишуть українською мовою.

"Тим часом тисячі мелітопольців, які вимушені залишатись в окупації, не приймають ні "сво", ні ворожу брехню", — стверджує Федоров.

Фейкові листівки росіяни у Мелітополі. Фото: Іван Федоров\Telegram

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території України російські окупанти вербують українських дітей. Влітку вони це роблять під приводом відпочинку, відправляючи маленьких українців у табори. А восени росіяни готуються розповідати причини початку так званої "СВО", якою у Росії називають розв'язану війну проти України.