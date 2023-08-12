ГУР показало, як морський дрон вразив корабель окупантів у Чорному морі

Ураження російського корабля у Чорному морі. Фото: скриншот з відео

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон вразив корабель російських окупантів у Чорному морі.

Відео опублікувало ГУР.

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У ГУР наголосили, що розвідники продовжують нищити російських окупантів на землі, в повітрі й на воді.

На відео можна побачити, як морські дрони України працюють в Чорному морі.

Нагадаємо, попри загрозу атаки надводними дронами, флот РФ досі перебуває на чергуванні у Чорному морі. Станом на 12 серпня на бойовому рейді є чотири ворожі кораблі.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму росіяни готують флот до протидії українським надводним дронам. Вони облаштовують оборонні позиції як на суходолі, так і на воді.

Додамо, завдяки українським морським дронам шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії.