Новое контрнаступление ВСУ: Запад анонсировал возможную дату

Украинские военнослужащие ведут огонь из "Града". Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Запад считает, что ВСУ могли пойти в еще одно контрнаступление, которое, вероятно, могло бы состояться весной 2024 года. Зарубежные политики все чаще думают о варианте переговоров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Отмечается, что нынешняя операция Украины по возвращению своих оккупированных территорий может длиться еще много месяцев и продвигается не так быстро и успешно, как ожидал Запад, а вероятность переговоров по такой расстановке сил до зимы невелика.

Издание отмечает, что Запад был не очень доволен первыми попытками Сил обороны Украины прорвать оборону оккупационных войск РФ. Там уже обсуждают, чего можно достичь в ближайшие несколько месяцев и как подготовиться к затяжному конфликту, поскольку время проходит, Украина теряет много техники, снарядов и живой силы.

"В настоящее время цель Киева — завершить текущее наступление с достаточным успехом, чтобы продемонстрировать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других странах, что их поддержка не была напрасной и должна продолжаться", — отмечают журналисты.

Сообщается, что даже если прорыва этим летом не будет, Украина сможет вести боевые действия до зимы, однако дождь и снег могут замедлить тяжелую технику.

Прежде всего в США уверены, что Украина продвигается успешнее и быстрее россиян и победа уже не за горами.

Напомним, что украинское контрнаступление еще продолжается. В Херсонской области ВСУ успешно выполнили задание на левом берегу Днепра.

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