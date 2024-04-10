Новий контрнаступ ЗСУ — Зеленський запевнив про успіхи на полі бою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий контрнаступ Збройних сил "буде успішним". За його словами, попередні наступальні дії були не такі, як очікувалися, оскільки наша держава була "саботована з середини".

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico.

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Зеленський заявив, що минула спроба контрнаступу України проти Росії була "не настільки успішною, як очікувалося", і пообіцяв, що наступний контрнаступ продемонструє більший прогрес та завдасть Росії удару у відповідь.

Водночас президент натякнув, що під час останнього контрнаступу Україна була саботована зсередини, а окупаційна армія знала, куди та яких ударів хочуть завдати Збройні сили. Він додав, що час покаже "що вони знали".

При цьому Зеленський наголосив, що було б серйозною помилкою, якби союзники України відмовилися від своїх зобов’язань щодо військової допомоги та не підтримували нашу країну.

Що відомо про новий контрнаступ України

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу, але для його реалізації потрібна зброя, зокрема зі США.

Він наголосив, що для контрнаступальних дій наразі снарядів немає і Україна дуже потребує допомоги від своїх партнерів. Однак для захисту держави снарядів достатньо.

Раніше голова Комітету збройних сил Сенату США сенатор-демократ Джек Рід заявив, що до кінця 2024 року українські військові будуть відтісняти росіян, а наступного року перейдуть у наступ і встановлять вогневий контроль над Кримом. Але для цього потрібна допомога США.