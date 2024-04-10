Новое контрнаступление ВСУ — Зеленский заверил об успехах на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил "будет успешным". По его словам, предыдущие наступательные действия были не такими, как ожидались, поскольку наше государство было "саботировано изнутри".

Об этом глава государства рассказал в интервью Politico.

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Зеленский заявил, что прошедшая попытка контрнаступления Украины против России была "не столь успешной, как ожидалось", и пообещал, что следующее контрнаступление продемонстрирует больший прогресс и нанесет России ответный удар.

В то же время президент намекнул, что во время последнего контрнаступления Украина была саботирована изнутри, а оккупационная армия знала, куда и какие удары хотят нанести Вооруженные силы. Он добавил, что время покажет "что они знали".

При этом Зеленский подчеркнул, что было бы серьезной ошибкой, если бы союзники Украины отказались от своих обязательств по военной помощи и не поддерживали нашу страну.

Что известно о новом контрнаступлении Украины

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления, но для его реализации нужно оружие, в том числе из США.

Он подчеркнул, что для контрнаступательных действий снарядов нет и Украина очень нуждается в помощи от своих партнеров. Однако для защиты государства снарядов достаточно.

Ранее глава Комитета вооруженных сил Сената США сенатор-демократ Джек Рид заявил, что до конца 2024 года украинские военные будут оттеснять россиян, а в следующем году перейдут в наступление и установят огневой контроль над Крымом. Но для этого необходима помощь США.