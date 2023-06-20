Новый обстрел Херсона: погиб гражданский, под огонь попали медики "скорой"
Во вторник, 20 июня, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Оккупационные силы начали обстрел жилых районов города, производя артиллерийские удары по мирным объектам.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Россияне обстреляли Херсон
По словам Прокудина, жилища местных жителей, детский сад, образовательная институция и автосервис стали целью вражеской артиллерии.
Также глава Херсонской ОВА сообщил, что в результате обстрела погиб 27-летний мирный житель.
Кроме того, бригада скорой медицинской помощи, направлявшаяся на помощь обстрелянным жителям Херсона, оказалась в зоне агрессии. Несмотря на критические условия, в которых они оказались, работники здравоохранения остались невредимыми.
Прокуратура начала расследование
Херсонская прокуратура уже начала расследование по факту нарушения законов и обічаев войны.
По данным следствия, около 11:00 агрессоры с временно оккупированных территорий Херсонщины начали минометный обстрел административного центра области.
В ходе атаки, направленной против одного из городских микрорайонов, погиб молодой мужчина.
Напомним, что 16 июня, россияне массово обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали 23 человека, среди них — трое детей. Во время обстрела оккупанты повредили медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, а также линии электропередач.
Людей, пострадавших в результате атаки, госпитализировали. Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные получили средние или легкие травмы.
До этого россияне обстреливали жилые кварталы в Херсоне. В результате обстрела известно по меньшей мере о шести пострадавших.