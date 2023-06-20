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Новый обстрел Херсона: погиб гражданский, под огонь попали медики "скорой"

20 июня 2023 14:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Новый обстрел Херсона: погиб гражданский, под огонь попали медики "скорой"
Последствия обстрела Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 20 июня, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Оккупационные силы начали обстрел жилых районов города, производя артиллерийские удары по мирным объектам. 

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, жилища местных жителей, детский сад, образовательная институция и автосервис стали целью вражеской артиллерии.

Также глава Херсонской ОВА сообщил, что в результате обстрела погиб 27-летний мирный житель.

Кроме того, бригада скорой медицинской помощи, направлявшаяся на помощь обстрелянным жителям Херсона, оказалась в зоне агрессии. Несмотря на критические условия, в которых они оказались, работники здравоохранения остались невредимыми.

Херсон
Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Прокуратура начала расследование

Херсонская прокуратура уже начала расследование по факту нарушения законов и обічаев войны.

По данным следствия, около 11:00 агрессоры с временно оккупированных территорий Херсонщины начали минометный обстрел административного центра области. 

В ходе атаки, направленной против одного из городских микрорайонов, погиб молодой мужчина.

Обстрелы
Последствия обстрела Херсона. Фото: скриншот

Напомним, что 16 июня, россияне массово обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали 23 человека, среди них — трое детей. Во время обстрела оккупанты повредили медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, а также линии электропередач.

Людей, пострадавших в результате атаки, госпитализировали. Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные получили средние или легкие травмы.

До этого россияне обстреливали жилые кварталы в Херсоне. В результате обстрела известно по меньшей мере о шести пострадавших.

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