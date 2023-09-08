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Новий план Путіна у війні з Україною: прямий ефір Новини.LIVE

8 вересня 2023 08:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Новий план Путіна у війні з Україною: прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Гостями ранкового ефіру Новини.LIVE стали політтехнолог Юрій Подорожній та генерал Микола Маломуж. Зокрема, вони обговорять новий план російського диктатора Путіна та як КНДР допомагає державі-терористу у війні з Україною.

Переглянути ефір можна за посиланням Новини.LIVE.

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Про що ефір

Окрім цього, гості ефіру прокоментують дії Ілона Маска, який за таємним наказом перешкодив українській атаці на російський флот, відключивши супутники Starlink біля узбережжя Криму. Також йтиметься про майбутнє святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана та чому прибуття паломників-хасидів до Умані під загрозою.

Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Додамо, за час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів під Бахмутом. На сході країни дещо змінюється локальна динаміка, однак цей напрямок залишається основним для ворожого наступу.  

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