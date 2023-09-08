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Новый план Путина в войне с Украиной: прямой эфир Новини.LIVE

8 сентября 2023 08:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новый план Путина в войне с Украиной: прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Гостями утреннего эфира Новини.LIVE стали политтехнолог Юрий Подорожный и генерал Николай Маломуж. В частности, они обсудят новый план российского диктатора Путина и как КНДР помогает государству-террористу в войне с Украиной.

Просмотреть эфир можно по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, гости эфира прокомментируют действия Илона Маска, который по тайному приказу помешал украинской атаке на российский флот, отключив спутники Starlink у побережья Крыма. Также речь пойдет о предстоящем праздновании еврейского Нового года — Рош га-Шана и почему прибытие паломников-хасидов в Умань под угрозой.

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, за время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны несколько меняется локальная динамика, но это направление остается основным для враждебного наступления.

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