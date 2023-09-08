Новый план Путина в войне с Украиной: прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостями утреннего эфира Новини.LIVE стали политтехнолог Юрий Подорожный и генерал Николай Маломуж. В частности, они обсудят новый план российского диктатора Путина и как КНДР помогает государству-террористу в войне с Украиной.

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Кроме того, гости эфира прокомментируют действия Илона Маска, который по тайному приказу помешал украинской атаке на российский флот, отключив спутники Starlink у побережья Крыма. Также речь пойдет о предстоящем праздновании еврейского Нового года — Рош га-Шана и почему прибытие паломников-хасидов в Умань под угрозой.

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, за время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны несколько меняется локальная динамика, но это направление остается основным для враждебного наступления.