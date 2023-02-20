Обстріл Херсона: від міни загинуло подружжя

Ворог вкотре обстріляв правобережну Херсонщину

Ворог наніс черговий удар по правобережній Херсонщині. У селищі Антонівка подружжя загинуло від мінно-вибухової травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські загарбники завдали удару по смт Антонівка. Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік працював у дитячій обласній клінічній лікарні.

Нагадаємо, у селі Олександрівка на деокупованій Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні. Він отримав травму ноги, на допомогу прибули медики.

Ворог продовжує обстрілювати правобережну Херсонщину щодня, за добу 19 лютого окупанти 75 разів завдали артилерійських ударів по регіону, в одному з сіл загинуло троє людей, восьмеро отримали поранення.