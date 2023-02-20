Обстрел Херсона: от мины погибли супруги

Враг еще раз обстрелял правобережную Херсонщину

Враг нанес очередной удар по правобережной Херсонщине. В поселке Антоновка супруги погибли от минно-взрывной травмы.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Русские захватчики нанесли удар по пгт Антоновка. Когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена, получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина работал в детской областной клинической больнице.

Напомним, в селе Александровка на деоккупированной Херсонщине мужчина взорвался на вражеской мини. Он получил травму ноги, в помощь прибыли медики.

Враг продолжает обстреливать правобережную Херсонщину ежедневно, за сутки 19 февраля оккупанты 75 раз нанесли артиллерийские удары по региону, в одном из сел погибли три человека, восемь получили ранения.