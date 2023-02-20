Обстрел Херсона: от мины погибли супруги

Новый удар на Херсонщине: супруги погибли от мины
Враг нанес очередной удар по правобережной Херсонщине. В поселке Антоновка супруги погибли от минно-взрывной травмы.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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"Русские захватчики нанесли удар по пгт Антоновка. Когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена, получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина работал в детской областной клинической больнице.
Напомним, в селе Александровка на деоккупированной Херсонщине мужчина взорвался на вражеской мини. Он получил травму ноги, в помощь прибыли медики.
Враг продолжает обстреливать правобережную Херсонщину ежедневно, за сутки 19 февраля оккупанты 75 раз нанесли артиллерийские удары по региону, в одном из сел погибли три человека, восемь получили ранения.