Обстріл Херсона: ситуація в регіоні 19 лютого

Хлань прокоментував ситуацію на Херсонщині за 19 лютого

Ворог продовжує обстрілювати правобережну Херсонщину щодня, за добу 19 лютого окупанти 75 разів завдали артилерійських ударів по регіону, в одному з сіл загинуло троє людей, восьмеро отримали поранення.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину 75 разів, 9 разів попав під обстріл сам обласний центр. Вчора окупанти поцілили в село Бургунка, стріляли з Нової Каховки. На подвір'ї розірвався снаряд, який забрав життя трьох людей з родини. Загалом постраждали вісім людей, серед них троє дітей", — сказав Хлань.

За його словами, продовжуються хаотичні обстріли житлових кварталів. Була пошкоджена високовольтна лінія електропередач і Берислав зараз перебуває без світла, ремонтні роботи тривають.

"Попри те, що ворог обстрілює медичні заклади, у людей є можливість скористатися медичною допомогою. Працюють "Лікарі без кордонів", які приймають громадян. Можна записатися на прийом через сайт військової адміністрації. Після огляду у разі необхідності можна отримати безкоштовні ліки", — додав Хлань.

Нагадаємо, начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами там продовжується "віджим" житлових приміщень, грабунки, зникнення людей, зґвалтування, кіднепінг й тому подібні речі.