Новий український дрон відправлений на фронт: деталі роботи БпЛА

Український безпілотник SpyGun. Фото з відкритих джерел

Українська армія отримала новий безпілотний літальний апарат, розроблений з ініціативи відомого вітчизняного тенісиста Сергія Стаховського. Цей літак-розвідник обладнаний сучасною системою радіокерування.

Про це повідомив бізнесмен Юрій Голик, причетний до створення нового українського дрону.

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За словами Голика, дрон SpyGun пройшов перевірку і був відправлений для тестування у зону бойових дій.

Цей безпілотник, який Юрій Голик назвав "глибинний літаком-розвідником", може здійснювати польоти дальністю до 50 км.

"Літак при цьому обладнаний сучасною системою радіокерування, яка забезпечує найкращу радіолінію керування та телеметрії з високим захистом від перешкод, зберігаючи при цьому максимально досяжний радіус дії", — підкреслив один із авторів ініціативи, до якої долучився, зокрема, і відомий тенісист, нині воїн української армії Сергій Стаховський.

Мінідронами не варто нехтувати

Такий безпілотник, звісно ж, поступається за певними критеріями великим розвідувальним дронам.

Але, як пояснив Новини.LIVE відомий військовий експерт Владислав Селезньов, для Сил оборони України потрібні і невеликі безпілотники, як, зокрема, використовуються дрони DJI Mavic.

За словами Селезньова, є багато різних ситуацій, коли важливі саме невеликі літальні апарати.

Нагадаємо, що Новини.LIVE раніше писали про те, що в Україні розробляються для потреб ЗСУ невеликі дрони, зокрема, Mini Shark від компанії Ukrspecsystems.