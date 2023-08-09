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Новый украинский дрон отправлен на фронт: детали работы БпЛА

9 августа 2023 22:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Новый украинский дрон отправлен на фронт: детали работы БпЛА
Украинский беспилотник SpyGun. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинская армия получила новый беспилотный летательный аппарат, разработанный по инициативе известного отечественного теннисиста Сергея Стаховского. Этот самолет-разведчик оснащен современной системой радиоуправления.

Об этом сообщил бизнесмен Юрий Голик, причастный к созданию нового украинского дрона.

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По словам Голика, дрон SpyGun прошел проверку и был отправлен для тестирования в зону боевых действий.

Этот беспилотник, который Юрий Голик назвал "глубинный самолетом-разведчиком", может совершать полеты дальностью до 50 км.

"Самолет при этом оборудован современной системой радиоуправления, которая обеспечивает лучшую радиолинию управления и телеметрии с высокой защитой от помех, сохраняя при этом максимально достижимый радиус действия", подчеркнул один из авторов инициативы, к которой присоединился, в частности, и известный теннисист, ныне воин украинской армии Сергей Стаховский.

Мини-дронами не следует пренебрегать

Такой беспилотник, конечно же, уступает по определенным критериям крупным разведывательным дронам.

Но, как пояснил Новини.LIVE известный военный эксперт Владислав Селезнев, для сил обороны Украины нужны и небольшие беспилотники, как, в частности, используются дроны DJI Mavic.

По словам Селезнева, есть много разных ситуаций, когда важны именно небольшие летательные аппараты.

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, что в Украине разрабатываются для нужд ВСУ небольшие дроны, в частности, Mini Shark от компании Ukrspecsystems.

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