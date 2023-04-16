Обстріл п'ятиповерхівки у Слов'янську: аварійно-рятувальні роботи тривають
На Донеччині у Слов'янську тривають аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованого 5-поверхового будинку. Є загиблі та врятовані.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій та очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Подробиці
Зазначається, що станом на 23:00 рятувальники розібрали 96 т будівельних конструкцій.
Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої окупантами п'ятиповерхівки.
"На даний час до проведення робіт залучено 49 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, від комунальних служб — 1 одиниця техніки. Роботи тривають", — йдеться в повідомленні ДСНС.
Павло Кириленко нагадав, що 14 квітня, близько 16-ї години російські окупанти "атакували Слов'янськ ракетами С-300, спрямувавши їх одразу на кілька житлових кварталів міста.
В результаті масованого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення".
Нагадаємо, що працівники патрульної поліції Слов'янська Донецької області опинилися неподалік місця російського удару по багатоповерхівці. Їм вдалося зафіксувати перші хвилини після ворожої атаки на відео.
Також ми повідомляли, що у Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Вчора, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих.