Обстріл п'ятиповерхівки у Слов'янську: аварійно-рятувальні роботи тривають

Аварійно-рятувальні роботи біля частково зруйнованого 5-поверхового будинку в Слов'янську. Фото: ДСНС

На Донеччині у Слов'янську тривають аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованого 5-поверхового будинку. Є загиблі та врятовані.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій та очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Зазначається, що станом на 23:00 рятувальники розібрали 96 т будівельних конструкцій.

Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої окупантами п'ятиповерхівки.

"На даний час до проведення робіт залучено 49 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, від комунальних служб — 1 одиниця техніки. Роботи тривають", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Павло Кириленко нагадав, що 14 квітня, близько 16-ї години російські окупанти "атакували Слов'янськ ракетами С-300, спрямувавши їх одразу на кілька житлових кварталів міста.

В результаті масованого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення".

Аварійно-рятувальні роботи у Слов'янську після російського обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали у Слов'янську. Фото: ДСНС

Рятувальники розгрібають завали у Слов'янську в пошуках людей. Фото: ДСНС

Частково зруйнований будинок у Слов'янську після російського обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники біля частково зруйнованого 5-поверхового будинку в Слов'янську. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що працівники патрульної поліції Слов'янська Донецької області опинилися неподалік місця російського удару по багатоповерхівці. Їм вдалося зафіксувати перші хвилини після ворожої атаки на відео.

Також ми повідомляли, що у Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Вчора, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих.