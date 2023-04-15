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З-під завалів будинку у Слов'янську дістали ще двох загиблих

15 квітня 2023 15:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
З-під завалів будинку у Слов'янську дістали ще двох загиблих
Наслідки ракетної атаки по житлових будинках у Слов'янську 14 квітня 2023 року. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Сьогодні, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих. 

Про це повідомляє Донбас.Реалії.

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Що відомо

З-під завалів зруйнованого російським обстрілом будинку у Слов’янську дістали тіла чоловіка та жінки. 

Таким чином, станом на цю хвилину кількість жертв внаслідок російської атаки по Слов'янську 14 квітня зросла до 11. Серед загиблих також 2-річна дитина. Ще 21 людина отримала поранення.

Зазначимо, вранці 15 квітня міський голова Слов'янська Вадим Лях повідомляв, що під завалами будинку залишаються п'ятеро людей

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. 

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