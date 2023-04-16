Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Обстрел пятиэтажки в Славянске: аварийно-спасательные работы продолжаются arrow

Обстрел пятиэтажки в Славянске: аварийно-спасательные работы продолжаются

16 апреля 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обстрел пятиэтажки в Славянске: аварийно-спасательные работы продолжаются
Аварийно-спасательные работы возле частично разрушенного 5-этажного дома в Славянске. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Донецкой области в Славянске продолжаются аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенного 5-этажного дома. Есть погибшие и спасенные.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что по состоянию на 23:00 спасатели разобрали 96 т строительных конструкций.

Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной оккупантами пятиэтажки.

"В настоящее время к проведению работ привлечены 49 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц техники, от коммунальных служб — 1 единица техники. Работы продолжаются", — говорится в сообщении ГСЧС.

Павел Кириленко напомнил, что 14 апреля, около 16 часов российские оккупанты "атаковали Славянск ракетами С-300, направив их сразу на несколько жилых кварталов города.
В результате массированного удара 11 человек погибли, 22 получили ранения".

Аварийно-спасательные работы в Славянске после обстрела. Фото: ГСЧС
Спасатели разбирают завалы в Славянске. Фото: ГСЧС
Спасатели разгребают завалы в Славянске в поисках людей. Фото: ГСЧС
Частично разрушено здание в Славянске после российского обстрела. Фото: ГСЧС
Спасатели возле частично разрушенного 5-этажного дома в Славянске. Фото: ГСЧС

Напомним, что работники патрульной полиции Славянска Донецкой области оказались недалеко от места российского удара по многоэтажке. Им удалось зафиксировать первые минуты после вражеской атаки на видео.

Также мы сообщали, что в Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Вчера, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB