Обстрел пятиэтажки в Славянске: аварийно-спасательные работы продолжаются

Аварийно-спасательные работы возле частично разрушенного 5-этажного дома в Славянске. Фото: ГСЧС

В Донецкой области в Славянске продолжаются аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенного 5-этажного дома. Есть погибшие и спасенные.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Отмечается, что по состоянию на 23:00 спасатели разобрали 96 т строительных конструкций.

Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной оккупантами пятиэтажки.

"В настоящее время к проведению работ привлечены 49 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц техники, от коммунальных служб — 1 единица техники. Работы продолжаются", — говорится в сообщении ГСЧС.

Павел Кириленко напомнил, что 14 апреля, около 16 часов российские оккупанты "атаковали Славянск ракетами С-300, направив их сразу на несколько жилых кварталов города.

В результате массированного удара 11 человек погибли, 22 получили ранения".

Аварийно-спасательные работы в Славянске после обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели разбирают завалы в Славянске. Фото: ГСЧС

Спасатели разгребают завалы в Славянске в поисках людей. Фото: ГСЧС

Частично разрушено здание в Славянске после российского обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели возле частично разрушенного 5-этажного дома в Славянске. Фото: ГСЧС

Напомним, что работники патрульной полиции Славянска Донецкой области оказались недалеко от места российского удара по многоэтажке. Им удалось зафиксировать первые минуты после вражеской атаки на видео.

Также мы сообщали, что в Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Вчера, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.