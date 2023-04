Поліцейські показали перші хвилини після обстрілу Слов'янська: відео

Наслідки російського обстрілу в Слов'янську. Фото: Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Працівники патрульної поліції Слов'янська Донецької області опинилися неподалік місця російського удару по багатоповерхівці. Їм вдалося зафіксувати перші хвилини після ворожої атаки на відео.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також:

Деталі

"Нагрудні камери патрульних зафіксували перші хвилини обстрілу росіянами спального району Слов’янська вчора", — повідомив Білошицький.

Він розповів, що поліцейські, які опинилися в епіцентрі трагедії, кинулися на допомогу постраждалим.

"Дякую патрульним та всім працівникам екстрених служб, які щоразу доводять, що для них немає чужого горя та болю і роблять те, що мають, не дивлячись ні на що!", — додав Білошицький

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

Також ми писали, що за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.

Додамо, у Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Сьогодні, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих.