Обстріл Херсонщини: у Чорнобаївці поранило дитину

Окупанти обстріляли Чорнобаївку

Окупанти обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині, внаслідок цього поранення отримав однорічний хлопчик. Також є постраждалі в інших населених пунктах в регіоні.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Внаслідок обстрілів сьогодні в Чорнобаївці постраждала однорічна дитина. Також сьогодні постраждали люди в селі Зміївка Бериславського району — волонтер приїхав допомогти літній людині і вони потрапили під обстріл. Обоє постраждали", — сказав Хлань.

Нагадаємо, ворог за добу 28 лютого обстріляв Херсонську область 86 разів, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це 26 тисяч абонентів перебувають без світла.