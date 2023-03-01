Обстріл Херсонщини: у Чорнобаївці поранило дитину

Обстріл Чорнобаївки: поранення отримав однорічний хлопчик
Окупанти обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині, внаслідок цього поранення отримав однорічний хлопчик. Також є постраждалі в інших населених пунктах в регіоні.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"Внаслідок обстрілів сьогодні в Чорнобаївці постраждала однорічна дитина. Також сьогодні постраждали люди в селі Зміївка Бериславського району — волонтер приїхав допомогти літній людині і вони потрапили під обстріл. Обоє постраждали", — сказав Хлань.
Нагадаємо, ворог за добу 28 лютого обстріляв Херсонську область 86 разів, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це 26 тисяч абонентів перебувають без світла.