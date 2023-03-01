Обстрел Херсонщины: в Чернобаевке ранило ребенка

Оккупанты обстреляли Чернобаевку

Оккупанты обстреляли село Чернобаевка на Херсонщине, в результате ранения получил годовалый мальчик. Также пострадали люди в других населенных пунктах в регионе.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В результате обстрелов сегодня в Чернобаевке пострадал годовалый ребенок. Также сегодня пострадали люди в селе Змиевка Бериславского района — волонтер приехал помочь пожилому человеку и они попали под обстрел. Оба пострадали", — сказал Хлань.

Напомним, враг за сутки 28 февраля обстрелял Херсонскую область 86 раз, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Поэтому 26 тысяч абонентов находятся без света.