Обстріл Констянтинівки: Клименко повідомив про понад 40 постраждалих
У середу, 6 вересня, російські терористи обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Окупанти поцілили у ринок.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Що відомо про обстріл ринку у Констянтинівці
Сьогодні держава-терорист обстріляла ринок у Костянтинівці на Донеччині.
"Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих — рятувальник", — повідомив міністр внутрішніх справ.
Наразі ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію.
"Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.
Через дії росіян пошкоджень зазнали близько 30 торгових павільйонів.
Нагадаємо, Шмигаль повідомив про 16 загиблих у Костянтинівці.
Також одеські прикордонники показали, як вночі збивали дрони.