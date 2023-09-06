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Обстріл Констянтинівки: Клименко повідомив про понад 40 постраждалих

6 вересня 2023 16:14
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Валерія Пержун
редактор
Обстріл Констянтинівки: Клименко повідомив про понад 40 постраждалих
Гасіння пожежі на ринку. Фото: МВС України
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 6 вересня, російські терористи обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Окупанти поцілили у ринок. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

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Що відомо про обстріл ринку у Констянтинівці

Сьогодні держава-терорист обстріляла ринок у Костянтинівці на Донеччині.

"Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих — рятувальник", — повідомив міністр внутрішніх справ.

Наразі ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію.

"Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

Через дії росіян пошкоджень зазнали близько 30 торгових павільйонів.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив про 16 загиблих у Костянтинівці.

Також одеські прикордонники показали, як вночі збивали дрони.

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