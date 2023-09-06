Обстріл Констянтинівки: Клименко повідомив про понад 40 постраждалих

Гасіння пожежі на ринку. Фото: МВС України

У середу, 6 вересня, російські терористи обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Окупанти поцілили у ринок.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Сьогодні держава-терорист обстріляла ринок у Костянтинівці на Донеччині.

"Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих — рятувальник", — повідомив міністр внутрішніх справ.

Наразі ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію.

"Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

Через дії росіян пошкоджень зазнали близько 30 торгових павільйонів.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив про 16 загиблих у Костянтинівці.

Також одеські прикордонники показали, як вночі збивали дрони.