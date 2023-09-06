Обстрел Константиновки: Клименко сообщил о более 40 пострадавших
В среду, 6 сентября, российские террористы обстреляли Константиновку на Донетчине. Оккупанты попали в рынок.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Что известно об обстреле рынка в Константиновке
Сегодня государство-террорист обстреляло рынок в Константиновке Донецкой области.
"Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших — спасатель" , — сообщил министр внутренних дел.
В настоящее время ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию.
"Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар площадью около 300 квадратных метров" , — говорится в сообщении.
Из-за действий россиян повреждения получили около 30 торговых павильонов.
Напомним, Шмыгаль сообщил о 16 погибших в Константиновке.
Также одесские пограничники показали, как ночью сбивали дроны.