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Обстрел Константиновки: Клименко сообщил о более 40 пострадавших

6 сентября 2023 16:14
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Валерия Пержун
редактор
Обстрел Константиновки: Клименко сообщил о более 40 пострадавших
Тушение пожара на рынке. Фото: МВД Украины
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 6 сентября, российские террористы обстреляли Константиновку на Донетчине. Оккупанты попали в рынок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Что известно об обстреле рынка в Константиновке

Сегодня государство-террорист обстреляло рынок в Константиновке Донецкой области.

"Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших — спасатель" , — сообщил министр внутренних дел.

В настоящее время ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию.

"Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар площадью около 300 квадратных метров" , — говорится в сообщении.

Из-за действий россиян повреждения получили около 30 торговых павильонов.

Напомним, Шмыгаль сообщил о 16 погибших в Константиновке.

Также одесские пограничники показали, как ночью сбивали дроны.

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