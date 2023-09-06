Обстрел Константиновки: Клименко сообщил о более 40 пострадавших

Тушение пожара на рынке. Фото: МВД Украины

В среду, 6 сентября, российские террористы обстреляли Константиновку на Донетчине. Оккупанты попали в рынок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Что известно об обстреле рынка в Константиновке

Сегодня государство-террорист обстреляло рынок в Константиновке Донецкой области.

"Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших — спасатель" , — сообщил министр внутренних дел.

В настоящее время ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию.

"Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар площадью около 300 квадратных метров" , — говорится в сообщении.

Из-за действий россиян повреждения получили около 30 торговых павильонов.

Напомним, Шмыгаль сообщил о 16 погибших в Константиновке.

Также одесские пограничники показали, как ночью сбивали дроны.