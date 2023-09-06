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РФ обстреляла ракетами Константиновку, есть погибшие, — СМИ

6 сентября 2023 15:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ обстреляла ракетами Константиновку, есть погибшие, — СМИ
Ракетный обстрел Константиновки Донецкой области в 2022 году. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 6 сентября армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки погибли 16 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Что известно про обстрел Константиновки

"Армия РФ ударила по Константиновке. Предварительно известно о 16 погибших", — говорится в сообщении.

Сообщение Радио Свобода об обстреле Константиновки
Сообщение Радио Свобода. Фото: скриншот

Кроме того, в Константиновской городской военной администрации накануне также сообщали о ракетном обстреле Константиновки. В результате обстрела ранение получил мужчина, впрочем, ранение у него не сложное и его состояние стабильное. Погибших не обнаружили.

Кроме того, в результате артиллерийского удара шесть домов и одна легковая машина получили повреждения.

Напомним, что спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о ночной атаке РФ, нацеленной на юг Украины. Противник активно атаковал регион возле Одессы, целясь, в основном, в портовую инфраструктуру и гражданские объекты.

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