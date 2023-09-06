Шмигаль повідомив про 16 загиблих у Костянтинівці

Наслідки обстрілу Костянтинівки 6 вересня. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив інформацію про ракетний обстріл Костянтинівки. Також він повідомив про 16 загиблих внаслідок атаки РФ.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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"Жахливий терористичний акт Росії у Костянтинівці Донецької області", — повідомив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр зазначив, що в результаті атаки ринку міста загинуло 16 людей, включаючи одну дитину. Щонайменше 20 отримали поранення.

Усі служби залучені до роботи, пожежа під контролем.

"Ми надаємо допомогу постраждалим. Дуже дякую рятувальникам, поліції та медпрацівникам на місці події", — додав він.

Нагадаємо, що 6 вересня армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинули 16 людей.

Крім того, у Костянтинівській міській військовій адміністрації напередодні також повідомляли про ракетний обстріл Костянтинівки. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, втім, поранення у нього нескладне та його стан стабільний. Загиблих не виявили.