Обстріл Кривого Рогу: поліція відкрила мобільний пункт біля багатоповерхівки
Біля ураженої криворізької багатоповерхівки розгорнули мобільний намет Нацполіції. Правоохоронці займаються документуванням наслідків чергового воєнного злочину російських окупантів.
Про це повідомила Національна поліція на своєму Telegram-каналі.
Поліція на місці "прильоту"
Національна поліція уже розгорнула мобільний пункт біля п’ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі, який був уражений російською ракетою.
У цьому пункті усі постраждалі можуть подати відповідну заяву.
Правоохоронці зараз займаються документуванням наслідків ракетного удару.
Жертви обстрілу
Поліція підтвердила, що на місці "прильоту" виявлені:
- загиблі;
- поранені місцеві жителі.
Частина будинку охоплена вогнем, пожежа розпочалася після влучання російської ракети.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.
Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.