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Обстріл Кривого Рогу: поліція відкрила мобільний пункт біля багатоповерхівки

13 червня 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Обстріл Кривого Рогу: поліція відкрила мобільний пункт біля багатоповерхівки
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Telegram-канал Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Біля ураженої криворізької багатоповерхівки розгорнули мобільний намет Нацполіції. Правоохоронці займаються документуванням наслідків чергового воєнного злочину російських окупантів.

Про це повідомила Національна поліція на своєму Telegram-каналі.

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Поліція на місці "прильоту"

Національна поліція уже розгорнула мобільний пункт біля п’ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі, який був уражений російською ракетою.

У цьому пункті усі постраждалі можуть подати відповідну заяву.

Мобільний пункт поліції
Мобільний пункт поліції

Правоохоронці зараз займаються документуванням наслідків ракетного удару.

Жертви обстрілу

Поліція підтвердила, що на місці "прильоту" виявлені:

  • загиблі;
  • поранені місцеві жителі.

Частина будинку охоплена вогнем, пожежа розпочалася після влучання російської ракети.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

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