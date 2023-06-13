Обстрел Кривого Рога: полиция открыла мобильный пункт возле многоэтажки

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Telegram-канал Лисака

Возле пораженной криворожской многоэтажки развернули мобильную палатку Нацполиции. Правоохранители занимаются документированием последствий очередного военного преступления российских оккупантов.

Об этом сообщила Национальная полиция на своем Telegram-канале.

Читайте также:

Полиция на месте "прилета"

Национальная полиция уже развернула мобильный пункт возле пятиэтажного жилого дома в Кривом Роге, пораженного российской ракетой.

В этом пункте все пострадавшие могут подать заявление.

Мобильный пункт полиции

Полицейские сейчас занимаются документированием последствий ракетного удара.

Жертвы обстрела

Полиция подтвердила, что на месте "прилета" обнаружены:

погибшие;

раненые местные жители.

Часть дома охвачена огнем, пожар начался после попадания российской ракеты.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.