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Обстрел Кривого Рога: полиция открыла мобильный пункт возле многоэтажки

13 июня 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Обстрел Кривого Рога: полиция открыла мобильный пункт возле многоэтажки
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Telegram-канал Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Возле пораженной криворожской многоэтажки развернули мобильную палатку Нацполиции. Правоохранители занимаются документированием последствий очередного военного преступления российских оккупантов.

Об этом сообщила Национальная полиция на своем Telegram-канале.

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Полиция на месте "прилета"

Национальная полиция уже развернула мобильный пункт возле пятиэтажного жилого дома в Кривом Роге, пораженного российской ракетой.

В этом пункте все пострадавшие могут подать заявление.

Мобильный пункт полиции
Мобильный пункт полиции

Полицейские сейчас занимаются документированием последствий ракетного удара.

Жертвы обстрела

Полиция подтвердила, что на месте "прилета" обнаружены:

  • погибшие;
  • раненые местные жители.

Часть дома охвачена огнем, пожар начался после попадания российской ракеты.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.

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