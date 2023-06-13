Обстрел Кривого Рога: полиция открыла мобильный пункт возле многоэтажки
Возле пораженной криворожской многоэтажки развернули мобильную палатку Нацполиции. Правоохранители занимаются документированием последствий очередного военного преступления российских оккупантов.
Об этом сообщила Национальная полиция на своем Telegram-канале.
Полиция на месте "прилета"
Национальная полиция уже развернула мобильный пункт возле пятиэтажного жилого дома в Кривом Роге, пораженного российской ракетой.
В этом пункте все пострадавшие могут подать заявление.
Полицейские сейчас занимаются документированием последствий ракетного удара.
Жертвы обстрела
Полиция подтвердила, что на месте "прилета" обнаружены:
- погибшие;
- раненые местные жители.
Часть дома охвачена огнем, пожар начался после попадания российской ракеты.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.
Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.