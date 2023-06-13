Обстріл Кривого Рогу: щонайменше три людини загинуло
Російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Уже відомо про трьох загиблих, велика кількість людей поранена і госпіталізована.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Удар по багатоповерхівці
Російські окупанти обстріляли кілька об’єктів у Кривому Розі.
Зокрема, найсерйозніший удар мав місце по п’ятиповерховому житловому будинку.
Станом на зараз:
- три людини загинуло;
- 25 осіб поранено.
19 поранених місцевих мешканців довелося госпіталізувати.
У враженій багатоповерхівці горять квартири на усіх поверхах.
Інші уражені об’єкти
Російські окупанти обстріляли й інші об’єкти у місті. Так, на приватному підприємстві поранено троє осіб, їх також госпіталізували.
Можливо, під руїнами обстріляного складу ще є люди, пошуком яких займаються рятувальні служби.
На третьому ураженому об’єкті було травмовано четверо людей. Відомо про пожежу будівлі та автомобіля.
На усіх обстріляних росіянами локаціях працюють рятувальні служби, які намагаються загасити пожежі та врятувати людей, які, імовірно, опинилися під завалами.
Нагадаємо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.