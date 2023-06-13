Обстріл Кривого Рогу: щонайменше три людини загинуло

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram Лисака

Російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Уже відомо про трьох загиблих, велика кількість людей поранена і госпіталізована.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Удар по багатоповерхівці

Російські окупанти обстріляли кілька об’єктів у Кривому Розі.

Зокрема, найсерйозніший удар мав місце по п’ятиповерховому житловому будинку.

Лисак про обстріл Кривого Рогу

Станом на зараз:

три людини загинуло;

25 осіб поранено.

19 поранених місцевих мешканців довелося госпіталізувати.

Обстріляна багатоповерхівка

Фото: Telegram Лисака

У враженій багатоповерхівці горять квартири на усіх поверхах.

Пожежа у обстріляному будинку

Фото: Telegram Лисака

Інші уражені об’єкти

Російські окупанти обстріляли й інші об’єкти у місті. Так, на приватному підприємстві поранено троє осіб, їх також госпіталізували.

Наслідки удару по Кривому Рогу

Фото: Telegram Лисака

Можливо, під руїнами обстріляного складу ще є люди, пошуком яких займаються рятувальні служби.

На третьому ураженому об’єкті було травмовано четверо людей. Відомо про пожежу будівлі та автомобіля.

На усіх обстріляних росіянами локаціях працюють рятувальні служби, які намагаються загасити пожежі та врятувати людей, які, імовірно, опинилися під завалами.

Нагадаємо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.