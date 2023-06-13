Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріл Кривого Рогу: щонайменше три людини загинуло arrow

Обстріл Кривого Рогу: щонайменше три людини загинуло

13 червня 2023 08:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Обстріл Кривого Рогу: щонайменше три людини загинуло
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Уже відомо про трьох загиблих, велика кількість людей поранена і госпіталізована.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Удар по багатоповерхівці

Російські окупанти обстріляли кілька об’єктів у Кривому Розі.

Зокрема, найсерйозніший удар мав місце по п’ятиповерховому житловому будинку.

Лисак про обстріл Кривого Рогу
Лисак про обстріл Кривого Рогу

Станом на зараз:

  • три людини загинуло;
  • 25 осіб поранено.

19 поранених місцевих мешканців довелося госпіталізувати.

Обстріляна багатоповерхівка
Обстріляна багатоповерхівка
Фото: Telegram Лисака

У враженій багатоповерхівці горять квартири на усіх поверхах. 

Пожежа у обстріляному будинку
Пожежа у обстріляному будинку
Фото: Telegram Лисака

Інші уражені об’єкти

Російські окупанти обстріляли й інші об’єкти у місті. Так, на приватному підприємстві поранено троє осіб, їх також госпіталізували.

Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Фото: Telegram Лисака

Можливо, під руїнами обстріляного складу ще є люди, пошуком яких займаються рятувальні служби.

На третьому ураженому об’єкті було травмовано четверо людей. Відомо про пожежу будівлі та автомобіля.

На усіх обстріляних росіянами локаціях працюють рятувальні служби, які намагаються загасити пожежі та врятувати людей, які, імовірно, опинилися під завалами.

Нагадаємо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB