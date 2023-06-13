Обстрел Кривого Рога: по меньшей мере три человека погибли

Последствия российских обстрелов Кривого Рога. Фото: Telegram Лисака

Российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог. Уже известно о трех погибших, большое количество людей ранено и госпитализировано.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Удар по многоэтажке

Российские оккупанты обстреляли несколько объектов в Кривом Роге.

В частности, самый серьезный удар имел место по пятиэтажному жилому дому.

Лысак об обстреле Кривого Рога

По состоянию на сейчас:

три человека погибли;

25 человек ранены.

19 раненых местных жителей пришлось госпитализировать.

Обстрелянная многоэтажка

Фото: Telegram Лысака

В пораженной многоэтажке горят квартиры на всех этажах.

Пожар в обстрелянном доме

Фото: Telegram Лысака

Другие пораженные объекты

Российские оккупанты обстреляли и другие объекты в городе. Так, на частном предприятии ранены три человека, их также госпитализировали.

Последствия удара по Кривому Рогу

Фото: Telegram Лисака

Возможно, под развалинами обстрелянного склада еще есть люди, поиском которых занимаются спасательные службы.

На третьем пораженном объекте были травмированы четыре человека. Известно о пожаре здания и автомобиля.

На всех обстрелянных россиянами локациях работают спасательные службы, пытающиеся потушить пожары и спасти людей, предположительно оказавшихся под завалами.



Напомним, что ночью против 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.