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Обстрел Кривого Рога: по меньшей мере три человека погибли

13 июня 2023 08:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Обстрел Кривого Рога: по меньшей мере три человека погибли
Последствия российских обстрелов Кривого Рога. Фото: Telegram Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог. Уже известно о трех погибших, большое количество людей ранено и госпитализировано.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Удар по многоэтажке

Российские оккупанты обстреляли несколько объектов в Кривом Роге.

В частности, самый серьезный удар имел место по пятиэтажному жилому дому.

Лис об обстреле Кривого Рога
Лысак об обстреле Кривого Рога

По состоянию на сейчас:

  • три человека погибли;
  • 25 человек ранены.

19 раненых местных жителей пришлось госпитализировать.

Обстрелянная многоэтажка
Обстрелянная многоэтажка
Фото: Telegram Лысака

В пораженной многоэтажке горят квартиры на всех этажах.

Пожар в обстрелянном доме
Пожар в обстрелянном доме
Фото: Telegram Лысака

Другие пораженные объекты

Российские оккупанты обстреляли и другие объекты в городе. Так, на частном предприятии ранены три человека, их также госпитализировали.

Последствия удара по Кривому Рогу
Последствия удара по Кривому Рогу
Фото: Telegram Лисака

Возможно, под развалинами обстрелянного склада еще есть люди, поиском которых занимаются спасательные службы.

На третьем пораженном объекте были травмированы четыре человека. Известно о пожаре здания и автомобиля.

На всех обстрелянных россиянами локациях работают спасательные службы, пытающиеся потушить пожары и спасти людей, предположительно оказавшихся под завалами.
 

Напомним, что ночью против 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

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