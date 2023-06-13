Обстрел Кривого Рога: по меньшей мере три человека погибли
Российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог. Уже известно о трех погибших, большое количество людей ранено и госпитализировано.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Удар по многоэтажке
Российские оккупанты обстреляли несколько объектов в Кривом Роге.
В частности, самый серьезный удар имел место по пятиэтажному жилому дому.
По состоянию на сейчас:
- три человека погибли;
- 25 человек ранены.
19 раненых местных жителей пришлось госпитализировать.
В пораженной многоэтажке горят квартиры на всех этажах.
Другие пораженные объекты
Российские оккупанты обстреляли и другие объекты в городе. Так, на частном предприятии ранены три человека, их также госпитализировали.
Возможно, под развалинами обстрелянного склада еще есть люди, поиском которых занимаются спасательные службы.
На третьем пораженном объекте были травмированы четыре человека. Известно о пожаре здания и автомобиля.
На всех обстрелянных россиянами локациях работают спасательные службы, пытающиеся потушить пожары и спасти людей, предположительно оказавшихся под завалами.
Напомним, что ночью против 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.