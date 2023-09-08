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Обстріл Кривого Рогу: в ДСНС назвали остаточну кількість постраждалих

8 вересня 2023 15:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Обстріл Кривого Рогу: в ДСНС назвали остаточну кількість постраждалих
Наслідки російського обстрілу у Кривому Розі. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 8 серпня, російські військові завдали ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також є чимала кількість постраждалих. 

Про це повідомляє ДСНС. 

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Відтак, за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна особа, ще 59 постраждало.

Станом на зараз, підрозділи ДСНС завершили розбір завалів. Комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки. 

Обстріл Кривого Рогу 8 вересня 

Нагадаємо, 8 вересня, у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Ворожа ракета поцілила в адміністративну будівлю. Внаслідок цього загинула одна людина, ще дев'ятеро постраждали. Також трьох осіб дістали з-під завалів. 

Окрім цього, через ворожий обстріл здійнялася пожежа на території гаражів. 

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