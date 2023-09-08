Обстрел Кривого Рога: в ГСЧС назвали окончательное количество пострадавших

Последствия российского обстрела в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

В пятницу, 8 августа, российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб один человек, также есть немалое количество пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Последствия обстрела Кривого Рога

Следовательно, по уточненной информации, в результате обстрела погиб один человек, еще 59 пострадали.

По состоянию на данный момент подразделения ГСЧС завершили разбор завалов. Коммунальные службы города продолжают вывозить строительные обломки.

Обстрел Кривого Рога 8 сентября

Напомним, 8 сентября, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Вражеская ракета попала в административное здание. В результате погиб один человек, еще девять пострадали. Также трое человек были извлечены из-под завалов.

Кроме этого, из-за вражеских обстрелов произошел пожар на территории гаражей.