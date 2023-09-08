Обстрел Кривого Рога: в ГСЧС назвали окончательное количество пострадавших
В пятницу, 8 августа, российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб один человек, также есть немалое количество пострадавших.
Об этом сообщает ГСЧС.
Последствия обстрела Кривого Рога
Следовательно, по уточненной информации, в результате обстрела погиб один человек, еще 59 пострадали.
По состоянию на данный момент подразделения ГСЧС завершили разбор завалов. Коммунальные службы города продолжают вывозить строительные обломки.
Обстрел Кривого Рога 8 сентября
Напомним, 8 сентября, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Вражеская ракета попала в административное здание. В результате погиб один человек, еще девять пострадали. Также трое человек были извлечены из-под завалов.
Кроме этого, из-за вражеских обстрелов произошел пожар на территории гаражей.