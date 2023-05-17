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Обстрел Николаева: разбитый супермаркет и одна пострадавшая

17 мая 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Обстрел Николаева: разбитый супермаркет и одна пострадавшая
В Николаеве враг попал в супермаркет. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине около полуночи была объявлена масштабная воздушная тревога. Она распространялась мгновенно. В нескольких регионах раздавались взрывы.

О взрывах в Николаеве сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Блогер "Николаевский Ванек" написал, что россияне запустили ракеты, предварительно "Калибры". Количество не указывается.

Впоследствии глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение.

Также он обнародовал фото одной из "военных целей", куда попали россияне. Судя по фото, пострадал супермаркет.

Напомним, Россия в последнее время активизировала ракетные удары по Украине. Сегодня ночью проходила масштабная ракетная атака на Украину.

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