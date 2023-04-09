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Обстріл приватного сектору в Запоріжжі: міська влада розповіла про наслідки

9 квітня 2023 20:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міські служби ремонтують дах будинку, який був пошкоджений від обстрілу. Фото: Анатолій Куртєв/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі, 9 квітня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Усього зафіксовано 50 ушкоджених приватних будинків.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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За словами Куртєва, жінка, яка цієї ночі постраждала від ракетного обстрілу, перебуває у реанімації. Усього зафіксовано 50 ушкоджених приватних будинків. Одна родина переселенців (тато, мама та троє дітей) виявили бажання тимчасово поселитися у волонтерському шелтері.

"Протягом дня міські служби, волонтери і місцеві мешканці усували наслідки обстрілу. На цей час зруйновані покрівлі семи будинків закрито плівкою, а всі вибиті вікна, по яких було подано заявки, закрито плитами OSB. Частина ремонтних матеріалів використана з міського резерву. Ще частину надали благодійники з гуманітарної місії "Проліска" та БФ "Посмішка ЮА". Представники "Лікарів без кордонів" забезпечили людей заспокійливим та ліками проти тиску", — розповів Анатолій Куртєв.

обстріли Запоріжжя
Фото: Анатолій Куртєв/ Telegram
обстріли Запоріжжя
Фото: Анатолій Куртєв/ Telegram
обстріли Запоріжжя
Фото: Анатолій Куртєв/ Telegram
обстріли Запоріжжя
Фото: Анатолій Куртєв/ Telegram

Також на місці було розгорнуто намет міськради, в якому надавалися інформаційні і психологічні консультації, продукти від World Food Programme та гігієнічні набори і теплі ковдри від ЮНІСЕФ.

обстріли Запоріжжя
Фото: Анатолій Куртєв/ Telegram
обстріли Запоріжжя
Фото: Анатолій Куртєв/ Telegram
обстріли Запоріжжя
Фото: Анатолій Куртєв/ Telegram

Завтра, 10 квітня, роботи продовжаться.

Нагадаємо, вночі 9 квітня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Вони поцілили в один із приватних секторів міста. Внаслідок ворожої атаки загинули люди. Рятувально-пошукові роботи вже завершились. Від ДСНС було залучено 35 осіб та сім одиниць техніки.

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