Обстріл приватного сектору в Запоріжжі: міська влада розповіла про наслідки
Сьогодні вночі, 9 квітня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Усього зафіксовано 50 ушкоджених приватних будинків.
Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Яка ситуація після ворожої атаки
За словами Куртєва, жінка, яка цієї ночі постраждала від ракетного обстрілу, перебуває у реанімації. Усього зафіксовано 50 ушкоджених приватних будинків. Одна родина переселенців (тато, мама та троє дітей) виявили бажання тимчасово поселитися у волонтерському шелтері.
"Протягом дня міські служби, волонтери і місцеві мешканці усували наслідки обстрілу. На цей час зруйновані покрівлі семи будинків закрито плівкою, а всі вибиті вікна, по яких було подано заявки, закрито плитами OSB. Частина ремонтних матеріалів використана з міського резерву. Ще частину надали благодійники з гуманітарної місії "Проліска" та БФ "Посмішка ЮА". Представники "Лікарів без кордонів" забезпечили людей заспокійливим та ліками проти тиску", — розповів Анатолій Куртєв.
Також на місці було розгорнуто намет міськради, в якому надавалися інформаційні і психологічні консультації, продукти від World Food Programme та гігієнічні набори і теплі ковдри від ЮНІСЕФ.
Завтра, 10 квітня, роботи продовжаться.
Нагадаємо, вночі 9 квітня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Вони поцілили в один із приватних секторів міста. Внаслідок ворожої атаки загинули люди. Рятувально-пошукові роботи вже завершились. Від ДСНС було залучено 35 осіб та сім одиниць техніки.