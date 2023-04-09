"Бояться наступу": у ЗСУ висміяли рекордний окоп росіян на Запоріжжі

Олексій Дмитрашківський. Фото: "Вечірній Київ"/ Олег Пальчик

Нещодавно з'явилися супутникові знімки, на яких видно окоп росіян у Запорізькій області, довжина якого складає 70 кілометрів. Такі дії окупантів є проявом страху перед українським контрнаступом.

Про це розповів речник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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"Це через страх контрнаступу. Саме тому вони так облаштовують свої позиції, будують фортифікацію", — сказав Дмитрашківський.

Окрім того, за його словами, окупанти зараз дуже активно мінують територію. При чому невідомо, чи складають вони карти мінних полів, щоб потім їх можна було розмінувати.

Що відомо про рекордно довгий окоп росіян

Окоп помітили на знімках супутника Sentinel-2. Аналіз супутникових даних зазначає, що будівництво цієї грандіозної траншеї почалося ще у вересні минулого року, а копати її почали одразу з двох напрямків. До 18 жовтня окоп уже готовий.

Рекордний окоп росіян. Фото: супутникові знімки

Довжина 70-кілометрового окопу, виритого росіянами, — це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км).

Рекордний окоп росіян. Фото: супутникові знімки

Нагадаємо, супутникові знімки показали, що на півночі Криму в районі російського пункту пропуску Армянськ і Перекопського валу облаштовано подвійну лінію окопів. На супутникових фото також видно появу нових фортифікаційних споруд із двох сторін від траси Е-105, а також біля озера Сиваш.

Раніше у Генштабі повідомляли, що у Кримі російські окупанти змушують місцеве будувати фортифікаційні споруди. Грошей вимушеним будівельникам не платять, але працювати все одно змушують.