Обстрел частного сектора в Запорожье: городские власти рассказали о последствиях
Сегодня ночью, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Всего зафиксировано 50 поврежденных частных домов.
Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Какая ситуация после вражеской атаки
По словам Куртева, женщина, которая этой ночью пострадала от ракетных обстрелов, находится в реанимации. Всего зафиксировано 50 поврежденных частных домов. Одна семья переселенцев (папа, мама и трое детей) изъявили желание временно поселиться в волонтерском шелтере.
"В течение дня городские службы, волонтеры и местные жители устраняли последствия обстрела. В настоящее время разрушенные кровли семи домов закрыты пленкой, а все выбитые окна, по которым были поданы заявки, закрыты плитами OSB. Часть ремонтных материалов использована из городского резерва. Еще часть предоставлена благотворителями с гуманитарной миссии "Проліска" и БФ "Посмішка ЮА". Представители "Врачей без границ" обеспечили людей успокаивающим и лекарством от давления", — рассказал Анатолий Куртев.
Также на месте была развернута палатка горсовета, в которой предоставлялись информационные и психологические консультации, продукты от World Food Programme и гигиенические наборы и теплые одеяла от ЮНИСЕФ.
Завтра, 10 апреля, работы продолжатся.
Напомним, ночью 9 апреля российские оккупанты обстреляли Запорожье. Они попали в один из частных секторов города. В результате вражеской атаки погибли люди. Спасительно-поисковые работы уже завершились. От ГСЧС были привлечены 35 человек и семь единиц техники.