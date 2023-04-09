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Обстрел частного сектора в Запорожье: городские власти рассказали о последствиях

9 апреля 2023 20:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Городские службы ремонтируют крышу дома, которая была повреждена от обстрела. Фото: Анатолий Куртев/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Всего зафиксировано 50 поврежденных частных домов.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По словам Куртева, женщина, которая этой ночью пострадала от ракетных обстрелов, находится в реанимации. Всего зафиксировано 50 поврежденных частных домов. Одна семья переселенцев (папа, мама и трое детей) изъявили желание временно поселиться в волонтерском шелтере.

"В течение дня городские службы, волонтеры и местные жители устраняли последствия обстрела. В настоящее время разрушенные кровли семи домов закрыты пленкой, а все выбитые окна, по которым были поданы заявки, закрыты плитами OSB. Часть ремонтных материалов использована из городского резерва. Еще часть предоставлена благотворителями с гуманитарной миссии "Проліска" и БФ "Посмішка ЮА". Представители "Врачей без границ" обеспечили людей успокаивающим и лекарством от давления", рассказал Анатолий Куртев.

обстрелы Запорожья
Фото: Анатолий Куртев/ Telegram
обстрелы Запорожья
Фото: Анатолий Куртев/ Telegram
обстрелы Запорожья
Фото: Анатолий Куртев/ Telegram
обстрелы Запорожья
Фото: Анатолий Куртев/ Telegram

Также на месте была развернута палатка горсовета, в которой предоставлялись информационные и психологические консультации, продукты от World Food Programme и гигиенические наборы и теплые одеяла от ЮНИСЕФ.

обстрелы Запорожья
Фото: Анатолий Куртев/ Telegram
обстрелы Запорожья
Фото: Анатолий Куртев/ Telegram
обстрелы Запорожья
Фото: Анатолий Куртев/ Telegram

Завтра, 10 апреля, работы продолжатся.

Напомним, ночью 9 апреля российские оккупанты обстреляли Запорожье. Они попали в один из частных секторов города. В результате вражеской атаки погибли люди. Спасительно-поисковые работы уже завершились. От ГСЧС были привлечены 35 человек и семь единиц техники.

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