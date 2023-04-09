Окупанти атакували приватний сектор у Запоріжжі: є загиблі

Наслідки російського обстрілу в Запоріжжі. Фото: t.me/kurtievofficial

Сьогодні вночі, 9 квітня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Вони поцілили в один із приватних секторів міста. Внаслідок ворожої атаки загинули люди.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Військові рф зруйнували один будинок. Куртєв розповів, що ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна та покрівлі.

"На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини — чоловік та дитина 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Секретар Запорізької міської ради повідомив, що розбір завалів триває. За попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей.

До того ж одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

"Наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої", — додав Куртєв.

Нагадаємо, російські загарбники вранці 31 березня завдали по місту Запоріжжя та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню. Цивільні споруди зазнали руйнувань.

Також ми писали, що 22 березня у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. За інформацією міської ради, загарбники скерували по житловому районі дві ракети.