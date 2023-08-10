Обстріл Запоріжжя: Малашко показав наслідки атаки РФ
У четвер, 10 серпня, російські окупанти жорстоко обстріляли Запоріжжя. Влада міста показала наслідки ворожої атаки.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Обстріл Запоріжжя
Стало відомо, що внаслідок ворожої атаки є загиблий. Загалом кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.
"На місці працюють усі служби, щоб мінімізувати збитки, які намагається нам завдавати держава-агресор. Найголовніше — життя наших людей", — сказав Малашко.
При цьому він уточнив, що коли медики закінчать із наданням допомоги постраждалим, буде оприлюднено точнішу інформацію.
Нагадаємо, в ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область. За попередньою інформацією, ворог застосував безпілотники на кшталт "Герань-2". Внаслідок удару зруйновано нафтобазу на Дубенщині. На щастя, обійшлося без жертв.
Додамо, що в ніч проти 10 серпня по всій території України лунала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.