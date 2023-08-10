Нічна атака на Рівненщину: з'явилися нові деталі російського обстрілу
Внаслідок російської атаки на Рівненщину у ніч проти 10 серпня було зруйновану нафтобазу. Правоохоронні органи розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.
Деталі обстрілу на Рівненщині
Повідомляється, що на місці події працювала слідчо-оперативна група, керівництво обласної прокуратури, управління СБУ та ГУ НП в Рівненській області.
"Наразі тривають необхідні слідчі дії. Прокурори та слідчі збирають докази, документують наслідки збройної агресії рф, також працюють співробітники ДСНС", — йдеться у повідомленні.
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Палаюча нафтобаза на Рівненщині. Фото: Рівненська обласна прокуратура
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Палаюча нафтобаза на Рівненщині. Фото: Рівненська обласна прокуратура
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Слідчі на місці подій. Фото: Рівненська обласна прокуратура
Що відомо про вибух на Рівненщині
У ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область. За попередньою інформацією, ворог застосував безпілотники типу "Герань-2".
Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині. На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня по всій території України звучала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.
Так, вибухи лунали у Рівненській, Київській та Чернігівській областях.