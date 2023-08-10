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Російські терористи атакували цивільний об'єкт у Запоріжжі

10 серпня 2023 19:48
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі 11 серпня
Російська ракета. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ввечері 10 серпня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. У цей час російські терористи вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Малашко зазначив, що даний об'єкт інфраструктури зазвичай дуже людний у вечірній час. 

"Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей", — пише Малашко. 

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Повідомлення Малашко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область. За попередньою інформацією, ворог застосував безпілотники типу "Герань-2". Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині. На щастя, обійшлося без жертв. 

Додамо, що у ніч проти 10 серпня по всій території України звучала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.  

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