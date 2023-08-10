Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі 11 серпня

Російські терористи атакували цивільний об'єкт у Запоріжжі
Ввечері 10 серпня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. У цей час російські терористи вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Росіяни атакували Запоріжжя
Малашко зазначив, що даний об'єкт інфраструктури зазвичай дуже людний у вечірній час.
"Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей", — пише Малашко.
Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область. За попередньою інформацією, ворог застосував безпілотники типу "Герань-2". Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині. На щастя, обійшлося без жертв.
Додамо, що у ніч проти 10 серпня по всій території України звучала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.